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Ümraniye'de hidrolik silindir imalathanesinde yangın çıktı: İşçiler tahliye edildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 14:19
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Ümraniye’de hidrolik silindir imalathanesinde yangın çıktı: İşçiler tahliye edildi

Ümraniye'de hidrolik silindir üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, fabrikada çalışan yaklaşık 100 kişi tahliye edildi.

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