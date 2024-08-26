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Eskişehir'de feci kaza! Karşı şeride geçti ikiye bölündü: 1 ölü 3 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.08.2024 14:18
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Eskişehir’de feci kaza! Karşı şeride geçti ikiye bölündü: 1 ölü 3 yaralı

Eskişehir'de bir araç, seyir halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada otomobil iki parçaya bölünürken, araçta bulunan 72 yaşındaki Rufi Coşkun hayatını kaybetti. Araçtan yaralı çıkarılan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de otomobil, karşı şeritte seyir halindeki 2 araca çarptı. Kazada bölünen otomobildeki Rufi Coşkun (72) hayatını kaybetti, 1'i ağır, 3 kişi de yaralandı. Kaza, Eskişehir-Ankara çevresi akışıyla meydana geldi. Oktay Ş.'nin kullandığı 06 GSA 64 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeritte geçti. Savrulan otomobil seyir halindeki Demir Ü. Yönetimindeki 06 EIS 134 plakalı TIR ile İdris A.'nın kullandığı 34 FTR 895 plakalı otomobile takıldı.

Kazada bölünen otomobildeki Rufi Coşkun hayatını kaybetti. İhbar, gelen ekipler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Oktay Ş. Yanındaki 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Rufi Coşkun'un cenazesi savcılık ve polisin incelemesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılardan Oktay Ş.'nin ciddi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma soruşturması sürüyor.

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