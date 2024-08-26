Eskişehir’de feci kaza! Karşı şeride geçti ikiye bölündü: 1 ölü 3 yaralı

Kazada bölünen otomobildeki Rufi Coşkun hayatını kaybetti. İhbar, gelen ekipler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Oktay Ş. Yanındaki 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Rufi Coşkun'un cenazesi savcılık ve polisin incelemesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılardan Oktay Ş.'nin ciddi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma soruşturması sürüyor.

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