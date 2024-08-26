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Denizli’de trafik magandalarına 1.3 milyon ceza uygulandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 16:10
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Denizli’de trafik magandalarına 1.3 milyon ceza uygulandı

Denizli’de vatandaşların yoğun ihbarı üzerine modifiyeli, yüksek sesli müzik yayını yapan ve abartı egzozlu araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda 517 sürücüye 1 milyon 361 bin 500 TL para cezası uygulandı.

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