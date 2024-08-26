26 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 00:01 Güncelleme: 26.08.2024 01:08
ABONE OL
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar hayatını kaybetti

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör