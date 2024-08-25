25 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Iğdır'da 5 katlı binada yangın! Kiracı evi ateşe verdi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 23:42
ABONE OL
Iğdır’da 5 katlı binada yangın! Kiracı evi ateşe verdi

Iğdır'da akşam saatlerinde 5 katlı bir binada yangın çıktı. 4'üncü katta çıkan yangının ev sahibi ile anlaşmazlık yaşayan kiracı tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

Iğdır'da 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın panik yarattı. Azerbaycan uyruklu Aybeniz adlı kadının, mülk sahibi ile anlaşmazlık yaşaması sonucu evi ateşe verdiği öne sürüldü. Kiracı, gözaltına alındı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Basın Sokaktaki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki evde bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin pencerelerinden çıkan alevler binadaki diğer evlere sıçramadan olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Alevlerin söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, inceleme yaptı. Kullanılmaz hale gelen ve eşyaların büyük bölümünün yandığı evde kiracı olarak oturan Azerbaycan uyruklu Aybeniz adlı kadın, evi ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Azerbaycan uyruklu kiracının, mülk sahibi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle evi ateşe verdiği iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör