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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 00:57
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Kocaeli’de zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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