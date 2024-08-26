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Tarladan tonlarca karpuz toplayıp dağıttılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 26.08.2024 16:39
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Tarladan tonlarca karpuz toplayıp dağıttılar

Aksaray'da çiftçiye destek olmak amacıyla yaklaşık 80 ton karpuz belediye ekiplerince tarladan toplanarak vatandaşlara ve karayolunda seyahat eden sürücü ile yolculara dağıtıldı.

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