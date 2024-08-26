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Motosiklet yayaya çarptı, o anlar güvenlik kamerasında

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 26.08.2024 16:37
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Motosiklet yayaya çarptı, o anlar güvenlik kamerasında

Antalya'da alt geçit girişinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Yayanın metrelerce savrulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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