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Keşan'da ayçiçeği hasadı başladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 16:40
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Keşan’da ayçiçeği hasadı başladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde ayçiçeği ekili arazilerde hasat başlarken, hasat ile ilgili değerlendirme yapan Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, ayçiçeği hasadının yaşanan kuraklıktan kaynaklı düşen verim nedeniyle çok da iç açıcı olmadığını söyledi.

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