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Söke'de kara dumanlar gökyüzünü kapladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 15:38
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Söke’de kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir arazide bulunan çöpler ve atık malzemeler yanarken, gökyüzünü kara duman kapladı.

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