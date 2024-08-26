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Batman’da su kuyusuna düşen inek halatlı makarayla kurtarıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 15:40
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Batman’da su kuyusuna düşen inek halatlı makarayla kurtarıldı

Batman'da 20 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından halatlı makara yardımıyla kurtarıldı.

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