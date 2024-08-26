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Kazankaya Kanyonu’na 5 dağ keçisi daha salındı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 15:37
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Kazankaya Kanyonu’na 5 dağ keçisi daha salındı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu’na 5 adet daha dağ keçisi bırakıldı.

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