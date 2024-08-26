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Manisa'da TIR'a motosiklet çarptı: 1 ölü 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 22:56
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Manisa’da TIR’a motosiklet çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Manisa'da, park halindeki TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, arkasındaki kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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