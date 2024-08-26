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Şırnak’ta terör operasyonu: 10 şüpheliye gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 17:49
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Şırnak’ta terör operasyonu: 10 şüpheliye gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

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