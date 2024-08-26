İstanbul'da orman yangını! Alevler için seferber oldular
Son zamanlarda çıkan orman yangınları ile mücadele tüm hızıyla devam ederken bu kez adres İstanbul oldu. Pendik Kurtdoğmuş Köyü’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Panik anların yaşandığı yangında durum ihbar edildi. Köylüler itfaiye ekiplerine yardım etmek için seferber olduğu yangında bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle ile yangın söndürüldü.
Pendik Kurtdoğmuş Köyü'nde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Köylüler itfaiye ekiplerine yardım etmek için seferber oldu.
Yangın, Pendik Kurtdoğmuş Köyü'nde öğle saatlerinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin müdahalesine helikopter de havadan destek verdi. Köydeki çocuklar ve vatandaşlar da yangını söndürmek için seferber oldu. İtfaiye ekiplerine yardım eden çocuklar, ekiplere su dağıttı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.
VATANDAŞLARDAN "MANGAL" UYARISI
İtfaiye ekiplerine yardım eden gençlerden biri, "Yılan da yanmış. Burada bir sürü canlı var. Geliyorsunuz mangalınızı yapıyorsunuz, keyfini çıkartıyorsunuz. Doğayı koruyun, çöplerinizi atmayın. Bir de mangal yaktığınız zaman közlerini söndürüp gidin. İşten çıkmıştık, yangını gördük. Sularımızı aldık geldik. İtfaiyeci abilerimize yardım ettik. Hortumları açıp uzattık" dedi.
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