İstanbul’da orman yangını! Alevler için seferber oldular

VATANDAŞLARDAN "MANGAL" UYARISI



İtfaiye ekiplerine yardım eden gençlerden biri, "Yılan da yanmış. Burada bir sürü canlı var. Geliyorsunuz mangalınızı yapıyorsunuz, keyfini çıkartıyorsunuz. Doğayı koruyun, çöplerinizi atmayın. Bir de mangal yaktığınız zaman közlerini söndürüp gidin. İşten çıkmıştık, yangını gördük. Sularımızı aldık geldik. İtfaiyeci abilerimize yardım ettik. Hortumları açıp uzattık" dedi.

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