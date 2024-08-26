Manisa’da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Çok uzun zamandır yağmura hasret kalan Manisa'nın Gördes ilçesinde saat 16.00 sıralarında gök gürültülü sağanak yağış ve dolu etkili oldu.

Bir anda bastıran sağanak yağış ve dolu yüzünden Gördes sokakları boş kalırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarına ve kapalı alanlara sığındı.