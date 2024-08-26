Manisa'da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Manisa'nın Gördes ilçesinde saat 16.00 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle caddeler göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Çok uzun zamandır yağmura hasret kalan Manisa'nın Gördes ilçesinde saat 16.00 sıralarında gök gürültülü sağanak yağış ve dolu etkili oldu.
Bir anda bastıran sağanak yağış ve dolu yüzünden Gördes sokakları boş kalırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarına ve kapalı alanlara sığındı.
Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle caddeler kısa sürede göle dönerken yağmurla karışık fındık büyüklüğünde de dolu yağdı.
İlçenin pazarı ise gök gürültülü sağanak yağış sonrası biranda boşalırken, esnaf ise malzemelerini yağmurdan korumak için tezgahlarını topladı.
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