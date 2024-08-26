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Samsun'da sağanak: Bafra sular altında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 16:20
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Samsun’da sağanak: Bafra sular altında

Samsun'da etkili olan sağanak yağış sonucu Bafra ilçesinde cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerleri ve evleri su bastı.

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