30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Kamu ve özel sektör...

Resmi tatil

HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatil olarak ilan edilmiş olup, bu özel günde birçok kamu ve özel kurum kapalı olacaktır.

Belediyeler, Kaymakamlıklar, Muhtarlıklar ve Valilikler: Bu kamu kurumları, Zafer Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Vatandaşlar resmi işlemlerini tatil sonrası günlerde gerçekleştirebilecekler.

Hastaneler: Hastanelerin acil servisleri 24 saat hizmet vermeye devam edecek, ancak diğer bölümler kapalı olacak. Aile Sağlığı Merkezleri (sağlık ocakları) de bu tarihte kapalı olacaktır.

Özel ve Kamu Bankaları: Bankalar 30 Ağustos'ta kapalı olacak. Faaliyetler, 2 Eylül Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

Eczaneler: Eczaneler, nöbet sistemine göre hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayarak, ihtiyaç duydukları ilaçları temin edebilirler.