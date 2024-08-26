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Peş peşe facia! Komşusunu kurtarmak istedi: İkisi birden can verdi

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 21:43 Güncelleme: 26.08.2024 21:43
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Peş peşe facia! Komşusunu kurtarmak istedi: İkisi birden can verdi

Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna inen adamdan haber alınamadı. Endişelenen komşusu da adamı kurtarmak için indi ancak kuyudan çıkan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışma ile 2 kişinin cansız bedenini kuyudan çıkardı.

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