MHP’li ilçe başkanına silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

İLÇE BAŞKANI KURTARILAMADI

Göğsünden ağır yaralanan Kap, sağlık ekipleri tarafından kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kap, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden ATV ile kaçan Bayram K. için ise arama çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.