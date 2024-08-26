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Ölen yakınına en acı veda

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 16:43
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Adana’da motosikletin tıra arkadan çarpması sonucu kadın ölürken, kocası ağır yaralandı. Kaza yerine gelen kadının bir akrabasının cesedin başında oturup kalması yürekleri dağladı.

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