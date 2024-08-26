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Adana''da TIR ile çarpıştı! Hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 16:42 Güncelleme: 26.08.2024 16:45
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Adana’’da TIR ile çarpıştı! Hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde Ercan Togay yönetimindeki motosiklet H.M.K'nın kullandığı TIR ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle Ercan Togay ve motosiklette yer alan eşi Havva Togay yola savruldu. Havva Togay olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri TIR sürücüsünü gözaltına aldı.

Ercan Togay (54) idaresindeki 01 FBT 15 plakalı motosiklet, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki kavşakta H.M.K'nin (60) kullandığı 01 ACH 162 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki sürücü Ercan ve arkasındaki eşi Havva Togay yola savruldu.

Olay yerinden bir kareOlay yerinden bir kare
Kazayı görenler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

YARA ALMADAN KURTULDU
Sağlık ekipleri, motosikletin arkasından tırın altına savrulan Havva Togay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ercan Togay ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerinden bir kareOlay yerinden bir kare

Havva Togay'ın eşi ve kaza yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Öte yandan, tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

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