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Kars'ta çıkan kavgada kan döküldü! 1 ölü 6 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 16:56
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Kars’ta çıkan kavgada kan döküldü! 1 ölü 6 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi vurularak öldürülürken, 6 kişi de yaralandı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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