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Nevşehir'de feci kaza! 1 ölü 4 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 26.08.2024 13:22 Güncelleme: 26.08.2024 14:27
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Nevşehir’de feci kaza! 1 ölü 4 yaralı

Kaza Nevşehir'de meydana geldi. M.Y. idaresindeki otomobil, Y.Ş.'nin yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

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