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Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 13:35
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Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

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