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Mersin'de hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 10:05 Güncelleme: 26.08.2024 10:05
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Mersin’de hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Mersin'de hakkında 30 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 ayrı suçtan aranan şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele şubelerince yakalandı. Hükümlü yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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