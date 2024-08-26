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Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu! 3 yaralı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 10:16
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Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu! 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen olayda H.S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden dolayı tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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