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Her yerde aranıyordu! Kahvede okey oynarken yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 09:47
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Her yerde aranıyordu! Kahvede okey oynarken yakalandı

Bursa'da hakkında "yağma" suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıraathanede okey oynarken yakalandı. Kardeşinin kimliğini kullandığı öğrenilen şahıs emniyete sevk edildi.

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