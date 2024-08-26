26 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Koçdüzü Yaylası'nda festival coşkusu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 13:47
ABONE OL
Koçdüzü Yaylası’nda festival coşkusu

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Koçdüzü Yaylası’nda yapılan festival yoğun ilgi gördü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör