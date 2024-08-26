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Böylesi görülmedi: Evin içine hortum sokup 10 gün çeşmeyi açık bıraktılar

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 14:06 Güncelleme: 26.08.2024 14:06
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Böylesi görülmedi: Evin içine hortum sokup 10 gün çeşmeyi açık bıraktılar

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir eve, kişi veya kişilerce elektrik borularından hortum sokulup su dolduruldu. Yaklaşık 10 günden beri su dolumu devam eden evde eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

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