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Kilis’te en acı hasat başladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 13:45
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Kilis’te en acı hasat başladı

Türkiye'nin biber üretimi açısından 2'inci üretim merkezi olan sınırın sıfır noktasındaki Kilis'te acı biber hasadı başladı.

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