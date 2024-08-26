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Baklan’da dolu yağışı etkili oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 16:41
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Baklan’da dolu yağışı etkili oldu

Denizli’nin Baklan ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı ve ardından yaşanan su baskınları yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

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