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Kartal'da virajı alamayan beton mikseri devrildi! 2 yaralı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 13:05 Güncelleme: 26.08.2024 13:13
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Kartal’da virajı alamayan beton mikseri devrildi! 2 yaralı

İstanbul'un Kartal ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri yan yatarak kaza yaptı. Olayda şoför ve araç içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Kazazedeler olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameralara yansıdı...

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