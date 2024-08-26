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Nişanlısı ile denize giren genç hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 13:09
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Nişanlısı ile denize giren genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde nişanlısı ile boğulma tehlikesi geçiren 28 yaşındaki Ufuk Gakçı hayatını kaybetti.

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