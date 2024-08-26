Düğüne giderken otomobil çarptı! 1 ölü
Gaziantep'in Araban ilçesinde akrabasının düğününe gittiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen Duran Çelik'e (70) sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen bir araba çarptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şanssız adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün akşam saatlerinde Araban ilçesinde meydana geldi.
Bir akrabasının düğününe giderken yolun karşısına geçmek isteyen Duran Çelik'e plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Duran Çelik'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Çelik'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
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