Düğüne giderken otomobil çarptı! 1 ölü

Hastane önünden bir kare

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.