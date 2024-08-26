İstanbul’da kan donduran olay! Site içerisinde silahlar konuştu: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Esenyurt'ta bir site içerisinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır yaralandı. Olay, saat 01.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi Okurlar Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma yaşandı. Silah seslerine çıkan site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.