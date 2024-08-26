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Arkadaşlarıyla çay içerken canından oldu! Kocaeli'de 4 dükkana silahlı saldırı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 06:42
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Arkadaşlarıyla çay içerken canından oldu! Kocaeli’de 4 dükkana silahlı saldırı

Kocaeli'de yan yana bulunan 3 geri dönüşüm deposu ile bir oto kaporta dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar 4 iş yerine 22 el ateş açarken, kurşunların isabet ettiği Ahmet Satan isimli genç de hayatını kaybetti. Satan'ın olay sırasında mesai arkadaşlarıyla çay içtiği öğrenildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobille gelen şüpheliler, 4 iş yerine 22 el ateş açarken, dükkanlardan birinde mesai arkadaşlarıyla çay içtiği sırada mermi isabet eden dönüşüm deposu çalışanı Ahmet Satan (18) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Sırasöğütler Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen şüpheliler, yan yana bulunan 3 geri dönüşüm deposu ve oto kaporta dükkanına tabancalarla ateş açıp kaçtı.

Oto kaporta dükkanında tamir için bırakılan otomobil ve geri dönüşüm depolarının camları kırıldı. Geri dönüşüm deposunda çalışan Ahmet Satan da mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Hayatını kaybeden Ahmet SatanHayatını kaybeden Ahmet Satan

ÇAY İÇERKEN CANINDAN OLDU
Mesai arkadaşlarıyla oturup çay içtiği sırada açılan ateş sonucu yaralanan Satan, adrese çağrılan ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç işçi, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BÖLGEDE 22 KOVAN BULUNDU
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olay yerinde 22 mermi kovanı bulundu. Olayın ardından kaçan şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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