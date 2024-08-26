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Edirne'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 09:37
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Edirne’de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göçün önlenmesi amacıyla şehir genelinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla yurda giren 77 düzensiz göçmen yakalandı.

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