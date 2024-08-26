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Arnavutköy'de camide yangın

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 14:17
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Arnavutköy’de camide yangın

İstanbul Arnavutköy'de bulunan Hz. Fatimetü'z Zehra Camii'nde gece saat 02.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı.

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