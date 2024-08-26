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Elazığ'da zincirleme trafik kazası! 1'i çocuk 2 yaralı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 12:12 Güncelleme: 26.08.2024 12:14
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Elazığ’da zincirleme trafik kazası! 1’i çocuk 2 yaralı

Elazığ'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kazazedeler hastaneye kaldırılırken, Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı.

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