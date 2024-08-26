26 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hasta bebeğin imdadına ambulans uçak yetişti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 12:04 Güncelleme: 26.08.2024 12:06
ABONE OL
Hasta bebeğin imdadına ambulans uçak yetişti

Van İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kalp yetmezliği bulunan 3 günlük bebeğin ambulans uçakla Van'dan istanbul'daki hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör