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Balıkesir'de kan donduran vahşet! Kızını elleriyle boğarak öldürdü kanepenin içine koydu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 08:35 Güncelleme: 26.08.2024 08:48
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Balıkesir’de kan donduran vahşet! Kızını elleriyle boğarak öldürdü kanepenin içine koydu

Balıkesir'de bir baba, tartıştığı 18 yaşındaki kızını elleriyle boğarak öldürdü. Annesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç kızın ölüsü evdeki kanepenin içinde bulunurken, cani adam cinayeti itiraf etti.

Gönen ilçesinde, annesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç kız, evindeki kanepenin içinde ölü bulundu, olayla ilgili itirafta bulunan baba tutuklandı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Karşıyaka Mahallesi 4016 Sokak'ta yaşayan Hafize Sevilen'in, kızı Eylem Sevilen'in (18) gün içinde eve gelmediği ihbarı üzerine araştırmaya başladı.



Ardından başka bir aile yakınının Sevilen'in evindeki kanepenin içinde hareketsiz yattığı bilgisini vermesi üzerine, ekipler Sevilen'i burada buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Eylem Sevilen'in cenazesi, incelemelerin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Eylem SevilenEylem Sevilen

Konuyla ilgili şüpheli baba Murat Sevilen (44), gözaltına alındı. Baba Sevilen'in emniyetteki ilk ifadesinde, kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Sevilen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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