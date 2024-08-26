Balıkesir’de kan donduran vahşet! Kızını elleriyle boğarak öldürdü kanepenin içine koydu

Eylem Sevilen



Konuyla ilgili şüpheli baba Murat Sevilen (44), gözaltına alındı. Baba Sevilen'in emniyetteki ilk ifadesinde, kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Sevilen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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