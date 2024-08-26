Düğün yolu faciaya dönüştü! 1'i ağır 26 kişi yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinden İzmir'deki düğün için yola çıkan Bayram Karagöz yönetimindeki minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada 1'i ağır 26 kişi yaralandı. Kazazedeler ambulansla hastaneye taşındı.
Kaza bugün saat 14.00 sıralarında Antalya - Denizli kara yolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi.
Acıpayam ilçesinin Yazır Mahallesi'nden İzmir'e düğüne gidenleri taşıyan Bayram Karagöz, kullandığı 20 KK 204 plakalı otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, yol ortasına devrildi. Otobüs şoförüyle birlikte 1'i ağır 26 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen otobüsteki yolcular itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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