26 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

8 yaşındaki Narin'i arama çalışmalarının 6'ncı gününde: En son görüldüğü noktada canlandırma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 15:56 Güncelleme: 26.08.2024 15:57
ABONE OL
8 yaşındaki Narin’i arama çalışmalarının 6’ncı gününde: En son görüldüğü noktada canlandırma

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları devam ediyor. . Bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Öte yandan Narin'in arkadaşlarından ikisi ile canlandırma yapıldı. İşte detaylar...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 6 gününce devam ederken, Narin'e ait henüz bir ize rastlanmadı. Bugün ise mahalleye gelen yaklaşık 300'den fazla araç kontrol edildi.

ÇALIŞMALAR 6 GÜNDÜR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında 8 yaşındaki Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri sevk edildi.

Hem AFAD hem de jandarmanın içinde olduğu akrediteli 149 kişilik ekip tarafından başlatılan arama çalışması 6 gündür devam ediyor.

20 KİLOMETRE BOYUNCA ÇALIŞMA!

Narin'i bulmak için ekipler sulama kanalında yaklaşık 20 kilometre boyunca arama çalışması yürüttü, 11 bin dönüm alan tarandı ve 130 kişinin ifadesi alındı. AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, pamuk ve mısır tarlaları ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

BUGÜNE KADAR 12 BİN 550 ARAÇ ARANDI

Bugüne kadar jandarma ekipleri tarafından mahalleye giriş ve çıkış yapan toplamda 12 bin 550 araç arandı, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Baba Arif ve anne Yüksel Güran çifti, kızlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

EN SON GÖRÜLDÜĞÜ NOKTADA CANLANDIRMA

Ayrıca Narin'in 21 Ağustos'ta güvenlik kameralarına en son yansıdığı bölgede, 25 Ağustos'ta akşam saatlerinde arkadaşlarından 2'si ile canlandırma yapıldı. Pedagog eşliğinde yapılan canlandırmada çocuklar, Narin'i en son gördükleri yeri jandarmaya gösterdi. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve komandolar ayrıca dün akşam saatlerinde Narin'in ailesinin evinin de dahil olduğu 18 ev ile metruk yapılar ve samanlıklarda yeniden arama yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör