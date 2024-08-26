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Dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü: Hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 15:46 Güncelleme: 26.08.2024 15:48
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Dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü: Hayatını kaybetti

Kaza Mersin'in Erdemli ilçesinde bir inşaatta gerçekleşti. Muhyettin Aka (50), inşaatın çelik kapılarını takmak üzere binaya girdi. Aka inşaatın 6. katındaki kapıları taktığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

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