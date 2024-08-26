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Ambulans şoförü dehşet saçtı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 15:42 Güncelleme: 26.08.2024 16:05
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Ambulans şoförü dehşet saçtı

Muğla Merkez Menteşe ilçesinde bir kadın, uzaklaştırma kararı aldırdığı kocasının aracına gidince hayatını kaybetti.

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