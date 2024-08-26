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Feci kaza! otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 10:45 Güncelleme: 26.08.2024 10:46
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Feci kaza! otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Kaza Erzincan - Erzurum kara yolunda meydana geldi. Selahattin Çelik (70) bisikletiyle birlikte, kara yolunda ilerlediği sırada otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle yola savrulan şanssız adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

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