25 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Yalova'da otomobil kontrolden çıktı dükkana girdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 19:52
ABONE OL
Yalova’da otomobil kontrolden çıktı dükkana girdi

Yalova’da kontrolden çıkan otomobil emlak dükkanına girdi. Emlakçının kapalı olduğu ve kazada herhangi bir yaralanın bulunmadığı öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör