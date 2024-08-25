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Tekirdağ'da motosiklet kazası! Sürücü hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 12:48 Güncelleme: 25.08.2024 12:49
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Tekirdağ’da motosiklet kazası! Sürücü hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaza meydana geldi. Ahmet Yiğit Erel (18), kullandığı motosiklet ile bir otomobile çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralanan genç olay yerinde hayatını kaybetti.

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