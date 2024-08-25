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Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel'den acı haber

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 11:26 Güncelleme: 25.08.2024 11:27
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Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel’den acı haber

Türk Tarih Kurumu (TTK) Şeref Üyesi ve aynı zamanda Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü kurucusu Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 85 yaşında hayatını kaybetti

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